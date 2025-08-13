¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

San Francisco de Álava

Lo descubrieron robando y fue reducido por feriantes

Sustrajo elementos del puesto de una feria y lo entregaron a la Policía.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 03:35

Un hombre fue descubierto mientras sustraía bienes materiales en una feria capitalina y detenido por los comerciantes tras una breve persecución.

Un hombre fue descubierto mientras sustraía bienes materiales en una feria capitalina y detenido por los comerciantes tras una breve persecución.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 16 en las canchas ubicadas en la intersección de las calles Coctaca y Tesorero, donde varios comerciantes realizan una populosa feria, del barrio San Francisco de Álava de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un hombre sustrajo bienes materiales del puesto de una comerciante e intentó emprender la fuga al ser descubierto por los feriantes.

Sin embargo los testigos persiguieron al inculpado, lograron reducirlo y lo entregaron a la Policía.

Los efectivos trasladaron al sujeto a la Subcomisaría San Francisco de Álava, donde quedó demorado y le incautaron algunas prendas de vestir y útiles escolares que guardaba en una mochila y que no supo justificar su procedencia.

Mientras tanto, la comerciante damnificada se constituyó en la dependencia y radicó la correspondiente denuncia.

 

