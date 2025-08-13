Entradas a la Elección Nacional para Personas con Discapacidad

Llega una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y el Ente Autárquico Permanente de la FNE junto al ministerio de Desarrollo humano de la provincia informaron que esta garantizado el acceso gratuito a personas con discapacidad en la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes que ser realizara el próximo 26 de septiembre en el estadio 23 de agosto de nuestra ciudad.

Quienes deseen concurrir a este tan esperado evento deberán registrarse previamente en la Dirección Provincial de Inclusión de personas con discapacidad ya se de manera presencia o por correo electrónico.

Las entradas para este grupo de personas son hasta agotar el cupo.

La inscripción será hasta el 18 de septiembre. Quienes acudan a realizar la inscripción de manera presencial deberán hacer en avenida Bolivia 2571 del barrio Los huaicos en el horario de 8 a 13. O bien pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

Además, podrán comunicarse por WhatsApp al 3884564026.

Los requisitos para poder acceder a estas entradas son:

- Nombre y número de contacto

- Foto del DNI

- Foto del CUD

- Foto del DNI del acompañante (si corresponde y así lo determina el CUD).