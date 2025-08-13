¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PALPALÁ
San Francisco de Alava
alto comedero
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Búsqueda de personas
Gaza
violencia de Género
Brasil
Hospital Garrahan
PALPALÁ
San Francisco de Alava
alto comedero
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Búsqueda de personas
Gaza
violencia de Género
Brasil
Hospital Garrahan

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2194.50

DÓLAR BLUE

$1330.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Buscan a Teodocio López Zotar

El hombre de 73 años falta de su hogar desde la jornada del lunes.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 09:22

La Policía de Jujuy, familiares, conocidos y vecinos se encuentran abocados a la búsqueda de Teodocio López Zotar de 73 años de edad con domicilio en el barrio Las Merced de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Jujuy, familiares, conocidos y vecinos se encuentran abocados a la búsqueda de Teodocio López Zotar de 73 años de edad con domicilio en el barrio Las Merced de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Personal de la Unidad Regional 2 en la tarde de ayer realizó distintos rastrillajes para dar con el paradero del adulto mayor.

Se supo que Teodocio es de contextura delgada, 1.60 metro de altura, tez trigueña, cabellos cortos color blanco, sin cicatrices y tiene un tatuaje de un escudo en el brazo izquierdo altura de la muñeca. Y camina encorvado.

Al momento de su desaparición vestía un jeans color azul, campera color negra o buzo gris y zapatillas negras.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886860239 o al 3886828607 o bien dirigirse a la Seccional de Policía más cercana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD