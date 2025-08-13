Buscan a Teodocio López Zotar

La Policía de Jujuy, familiares, conocidos y vecinos se encuentran abocados a la búsqueda de Teodocio López Zotar de 73 años de edad con domicilio en el barrio Las Merced de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Personal de la Unidad Regional 2 en la tarde de ayer realizó distintos rastrillajes para dar con el paradero del adulto mayor.

Se supo que Teodocio es de contextura delgada, 1.60 metro de altura, tez trigueña, cabellos cortos color blanco, sin cicatrices y tiene un tatuaje de un escudo en el brazo izquierdo altura de la muñeca. Y camina encorvado.

Al momento de su desaparición vestía un jeans color azul, campera color negra o buzo gris y zapatillas negras.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886860239 o al 3886828607 o bien dirigirse a la Seccional de Policía más cercana.