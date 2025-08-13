Cinco países lanzan paquetes de ayuda desde el aire en Gaza mientras se agrava la hambruna

Cinco países lanzaron desde el aire un total de 97 paquetes de alimentos hacia Gaza este martes mientras se registra una severa hambruna en la zona.

Según informó el ejército israelí, los paquetes con ayuda fueron enviados por Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Francia e Italia, y las entregas fueron hechas "de acuerdo con las instrucciones del escalafón político".

Además, el ejército indicó que se espera que los lanzamientos de ayuda desde el aire continúen en cooperación con otros países, a la vez que rechazó que Israel deliberadamente esté provocando la inanición en Gaza.

El director del Complejo Médico Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, dijo a Al Jazeera TV que la hambruna en el enclave ha entrado en "etapas avanzadas y peligrosas" afectando a grupos de todas las edades. Alrededor de 350.000 niños menores de cinco años sufren graves condiciones de salud debido a la desnutrición, indicó.

Las autoridades de salud de Gaza reportaron cinco muertes más por hambruna y desnutrición en el último día, entre ellas dos niños, lo que elevó el número total de muertes relacionadas con el hambre a 227, incluidos 103 niños.

El número total de personas que han muerto por los ataques israelíes desde octubre de 2023 asciende a 61.599, además de 154.088 heridas, de acuerdo con las autoridades de salud.