¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

La antesala de la esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
EL ALMA DE LA FIESTA | LAS MASCOTAS DE LOS COLEGIOS OFRECEN SU CARISMA Y DIVERSIÓN DURANTE LA JORNADA EN LA QUE LOS ESTUDIANTES SE JUEGAN TODO POR LOS PUNTOS.

“LOS DRAGONES” | DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº1.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

“LOS DRAGONES” | DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº1.

“LOS PIRATAS” | LA HINCHADA DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº3.

“LOS LEONES” | DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES Nº1 “MEDARDO PANTOJA”.

“LOS SANTOS” | GRAN CANTIDAD DE CHICOS EN LA HINCHADA DE LA EET Nº2 “ PROF. JESÚS RAÚL SALAZAR”.

“LOS TITANES” | ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA TERESITA .

“LOS PANDAS” | HINCHADA DEL COLEGIO Nº3 “ÉXODO JUJEÑO” MUESTRA SU NAPOLITANA.

“LOS GUARDIANES” | LOS CHICOS DEL COLEGIO DEL HUERTO A PLENO CON SU PANCARTA.

“LOS COYOTES” | GRAN COLORIDO EN LAS GRADAS ALENTANDO A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD