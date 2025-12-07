Domingo con probabilidades de tormentas aisladas durante todo el día

Comienza una nueva jornada, agradable en cuanto al tiempo porque amaneció fresquito luego de la lluvia de anoche en la capital jujeña.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será un día con 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Se espera para hoy una temperatura máxima de 28 grados.

En la zona de los pericos se espera lluvia a partir del mediodía con probabilidades que llegan entre el 70 y 90% a partir de las 20. La temperatura máxima será de 28 grados.

En San Pedro y el ramal se anticipa para hoy una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado y para la noche a partir de las 23 hay 80% de probabilidades de tormentas.

En Humahuaca también se pronostica lluvias de manera intermitente durante el día. La temperatura máxima en esta bella zona de nuestra provincia es de 22 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca hay probabilidades de lluvias durante la hora de la siesta con probabilidades del 40% y la temperatura máxima estará alrededor de los 17 grados.