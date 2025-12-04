Toda la provincia bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la Alerta Amarilla por tormentas para la provincia de Jujuy, vigente desde este jueves y hasta la noche del viernes. El organismo advierte sobre la ocurrencia de lluvias intensas, actividad eléctrica abundante, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y posible caída de granizo.

Este jueves, el aviso rige para toda la provincia, en cuanto a capital se espera una temperatura mínima de 19 °C, mientras que la máxima llegará a los 25 °C.

Según el pronóstico, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 50 mm, valores que podrían superarse en forma puntual. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse principalmente como granizo y/o nieve.

Frente a esta situación, el SMN y Defensa Civil recomiendan a la población:

Evitar circular y permanecer a resguardo en el interior de viviendas o edificios.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (muebles de jardín, macetas, etc.).

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

Limpiar desagües, canaletas y sumideros para evitar anegamientos.

No sacar la basura.

Alejarse de puertas y ventanas.

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado.

Se insta a la población a monitorear los pronósticos oficiales y a tomar todas las precauciones necesarias ante la posibilidad de inundaciones repentinas, reducción de la visibilidad y daños por viento o granizo.