27°
4 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

choque
Tini Stoesell
Gordo Barrojo
Casa Macedonio Graz
Nueva York
CFK
presupuesto
Cine
kylie jenner
maratón
choque
Tini Stoesell
Gordo Barrojo
Casa Macedonio Graz
Nueva York
CFK
presupuesto
Cine
kylie jenner
maratón

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Toda la provincia bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó y amplió el aviso por tormentas, que incluirá lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento. 

Jueves, 04 de diciembre de 2025 08:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la Alerta Amarilla por tormentas para la provincia de Jujuy, vigente desde este jueves y hasta la noche del viernes. El organismo advierte sobre la ocurrencia de lluvias intensas, actividad eléctrica abundante, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y posible caída de granizo.

Este jueves, el aviso rige para toda la provincia, en cuanto a capital se espera una temperatura mínima de 19 °C, mientras que la máxima llegará a los 25 °C.

Según el pronóstico, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 50 mm, valores que podrían superarse en forma puntual. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse principalmente como granizo y/o nieve.

Frente a esta situación, el SMN y Defensa Civil recomiendan a la población:

  • Evitar circular y permanecer a resguardo en el interior de viviendas o edificios.

  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (muebles de jardín, macetas, etc.).

  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

  • Limpiar desagües, canaletas y sumideros para evitar anegamientos.

  • No sacar la basura.

  • Alejarse de puertas y ventanas.

  • Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado.

Se insta a la población a monitorear los pronósticos oficiales y a tomar todas las precauciones necesarias ante la posibilidad de inundaciones repentinas, reducción de la visibilidad y daños por viento o granizo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD