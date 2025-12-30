Temperatura agradable en capital y alerta en la Puna

Y de a poquito vamos transcurriendo las últimas horas de este 2025 y ya nos estamos preguntando si la mesa de fin de año la armamos adentro o afuera.

Y según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy será una mañana con cielo mayormente nublado y para la tarde y noche de hoy se esperan tormentas aisladas con 70% de probabilidades de lluvias. La temperatura máxima estará situada en 27 grados.

En la zona de los Perico se espera una temperatura máxima de 28 grados con 80% de probabilidades de lluvias durante la tarde y la noche de hoy.

En San Pedro y Libertador la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 31 grados con 60% de probabilidades de lluvias y vientos del noroeste de hasta 20 km/h.

En Humahuaca ya rige alerta amarilla por fuertes tormentas que llegarían durante la tarde y la noche de hoy con temperatura máxima de 21 grados. En La Quiaca el día comienza con 8 grados pero para hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados, en Susques y el Paso de Jama se espera una temperatura máxima de 11 grados con tormentas fuertes.

Alerta por tormentas para la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por fuertes tormentas para la Puna de nuestra provincia, más específicamente para Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Cochinoca - Puna de Humahuaca - Rinconada - Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi en donde el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.