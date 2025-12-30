Celebraciones en la Puna jujeña

En La Quiaca la agrupación Los Boys también se sumó a la tradición jujeña de chayar el mojón cada 1 de enero junto a todos sus simpatizantes, invitados y todos aquellos que quieran sumarse, celebrando la legada del 2026 y pidiendo por un buen carnaval desde el 14 de febrero.

Los quiaqueños como también pobladores de comunidades cercanas acostumbren dirigirse hacia La Intermedia (Pumahuasi) para celebrar con sus comparsas.

En Abra Pampa la Agrupación Los sedientos, mañana desde las 16 (aproximadamente) efectuarán la bajada de los diablos carnavaleros en el cerro Huancar, que seguramente concentrará nuevamente gran atención de los abrapampeños celebrando la llegada del nuevo año.

El centro turístico en la Capital de la Puna para cada inicio de año se colma de familias que lo eligen para pasar el día, por lo que se abren ferias de comidas gastronómicas, hay espectáculos de música y se genera un baile popular, todo coronado con la bajada de los diablos.