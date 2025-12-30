Salvataje, acuerdo y respaldo electoral de Estados Unidos

Un hombre llamado Scott Bessent, desconocido para la mayoría del pueblo argentino, se transformó en 2025 en uno de los actores centrales de la economía nacional. Se trata del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien anunció medidas inéditas durante el segundo semestre del año para tratar de apuntalar la performance electoral de Javier Milei en las elecciones. Bessent es la mano derecha de Donald Trump, presidente norteamericano que apoyó a su par argentino abierta y decididamente en el plano económico.

Parece un chiste, pero Estados Unidos compró este año pesos para colaborar con la contención del tipo de cambio y que no se dispare el dólar, divisa que terminó el año en calma pero que sufrió varios sofocones durante el año. La decisión del gobierno de Trump, que luego anunció que obtuvo ganancia por la operación con moneda argentina, fue parte de un paquete de rescate mucho más amplio que incluyó un swap por 20 mil millones de dólares y un acuerdo bilateral entre ambas naciones para aplicar en el comercio.

La amenaza

Trump fue explícito en todo momento: la ayuda de los Estados Unidos no es para la Argentina, sino para Javier Milei. El mandatario estadounidense llegó al límite de afirmar que retiraría su asistencia financiera al país si el Gobierno no se imponía en las elecciones. La frase generó pánico en el país, ya que en ese momento ninguna encuestadora auguraba un triunfo claro para el oficialismo.

Trump describió a la Argentina como un país que "se está muriendo": dijo que "no tiene dinero, no tiene nada, y está luchando muy duro por sobrevivir".

Como si se tratara de un fenómeno lejano y jamás experimentado, el mandatario le preguntó a una periodista durante un vuelo en el Air Force One: "¿Sabes lo que eso significa?" Y, para que quedara aún más claro, soltó una sentencia sobre Argentina que abrió la polémica: "se están muriendo, ¿está claro? Se están muriendo".

Con declaraciones de este tenor, Trump parece estar tratando también de capear su propia tormenta interna, ya que no son pocas las voces que le recriminan su favoritismo por Argentina, mientras los productores agropecuarios de su país se ven perjudicados y su Gobierno se encuentra cerrado hace tres semanas, sin lograr un acuerdo en el Congreso, lo que provoca que muchos empleados no estén cobrando sus sueldos. En ese contexto, justifica su ayuda como si fuera un asunto de vida o muerte.

El presidente de los EEUU mencionó de manera explícita su participación en la contienda electoral argentina: "Apoyé a Milei, él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante", aseveró.

Una vez pasada la espuma de las elecciones, algunos asuntos empezaron a tener un poco más claridad. Entre ellos, se descartó un supuesto créditos de bancos internacionales por 20 mil millones de dólares que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado tiempo atrás. El funcionario dijo que nunca habló de esa cifra y que no existía tal rescate. A mediados de este mes se supo que estaba negociando 7 mil millones de dólares, muy lejos de la cifra mencionada.

El respaldo explícito de Estados Unidos, obviamente, no fue gratis. Argentina se alineó con Washington en cada uno de los conflictos internacionales y también en las votaciones en la ONU. Allí, Argentina se manifestó en contra del levantamiento del bloqueo a Cuba, rompiendo una postura histórica de la diplomacia nacional.