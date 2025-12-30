Histórico sexto lugar en la final Nacional de Jujuy

Fue la mejor performance en la final nacional de los Juegos Evita. En Mar del Plata, la delegación de Jujuy quedó sexto en el medallero y se trajo dos copas challenger, una en tenis de mesa y la otra en karate.

Los oros comenzaron a llegar desde la "ciudad feliz" de a poco, hasta alcanzar los 22 primeros lugares seguidos por 7 plateadas y 6 de bronce, totalizando 35 preseas en total marcando una posición histórica.

Se alcanzaron podios que sorprendieron, el caso del atletismo con Santiago Fernández, el ledesmense ganó los 110 metros con vallas marcando muy buen tiempo y sacándole una considerable diferencia al segundo. Sin dudas un talento que tiene mucho más para dar.

Después se sumaron los de karate y el tenis de mesa, ambos ganando la Copa Challenger por ser la delegación que más oro sumó en total, permitiéndole a Jujuy una posición que no había obtenido hacía muchos años.

Lo que no sorprendió fue el aporte del deporte adaptado, las disciplinas no convencionales tuvieron como siempre una destacada actuación logrando muchos de ellos cerrar un ciclo, ya que para el año no tienen edad de Evita.

Esa camada, tendrá la tarea de seguir trabajando, pensando en alguna vez poder integrar la selección nacional y alcanzar los Juegos Paralímpicos llevando la bandera de Jujuy a lo más alto.

Pero nada fue casualidad, mucho tuvo que ver la primera edición de los Juegos Forja, surgidos desde el seno de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

Sucede que los Juegos Forja permitió proyectar a la provincia a un nivel competitivo nacional, sumados al compromiso y la entrega de los deportistas jujeños en cada competencia, elevando el nivel y logrando clasificar a los más destacados en cada una de las disciplinas.

Todo acompañado por un trabajo articulado con otras áreas del Gobierno como ser Ministerio de Salud que le hizo un seguimiento clínico a los deportistas que a lo largo del año estuvieron en competencia.