25°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Jubileo de los pesebres
Abra Pampa
busqueda
Neuquén
Precios
daños
alto comedero
Diiocesis de Jujuy
vialidad provincial
La Mendieta
Jubileo de los pesebres
Abra Pampa
busqueda
Neuquén
Precios
daños
alto comedero
Diiocesis de Jujuy
vialidad provincial
La Mendieta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Mendieta

Vecinos de La Mendieta ya tienen su certificado para trabajar

Más de 30 mendieteños recibieron sus certificados tras completar los cursos presenciales.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 17:51
MENDIETEÑOS RECIBIERON CERTIFICADOS EN OFICIOS CON SALIDA LABORAL INMEDIATA

El Gobierno de la Provincia, participó el cierre de cursos gratuitos de capacitación en refrigeración, reparación y mantenimiento de aire acondicionado en la localidad de la Mendieta.

La formación fue dictada por profesionales del Ministerio de Trabajo, mediante la Academia de Oficios y certificada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

En un acto realizado en la localidad de la Mendieta con presencia del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia, el Intendente, Ricardo Farfán, más de 30 mendieteños recibieron sus certificados tras completar los cursos presenciales de instalación, reparación y mantenimiento de aire acondicionado. La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y la Municipalidad de la Mendieta, tiene como objetivo central mejorar la empleabilidad en sectores con alta demanda laboral.

“Este es el camino que estamos haciendo bajo directivas del Gobernador, Carlos Sadir al trabajar articuladamente para generar oportunidades reales para la gente del interior”, afirmó el funcionario provincial 

Por su parte el Intendente, Ricardo Farfán, expresó su agradecimiento al Gobierno de la Provincia y adelantó que ya se están planificando nuevas propuestas para el próximo año, que incluirán otros cursos abiertos al público en diferentes rubros.

Participaron de la entrega de certificados, el Director Provincial de delegaciones regionales, Marcelo Robles, la Directora de Promoción del Empleo, Belén Oller, el Director Provincial de formación laboral, Nicolas Ruiz, la Directora del Observatorio Sociolaboral, Julieta mansilla y funcionarios municipales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD