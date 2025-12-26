20°
26 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
violencia familiar
robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
violencia familiar

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
INTEGRACIÓN REGIONAL

Conclusiones y desafíos

El Consejo se consolidó como un espacio de encuentro, planificación estratégica y de promoción de Jujuy.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
AUTORIDADES | CARLOS SADIR, ALBERTO BERNIS Y FABIÁN TEJERINA.

El 2025 marcó un punto de inflexión en la consolidación del Corredor Bioceánico de Capricornio como política de Estado en Jujuy.

Su institucionalización y participación en el Parlamento del Norte Grande, el Día de la Industria y en la Expojuy 24 demostraron la capacidad de articular esfuerzos entre el sector público, privado y académico.

El Consejo como espacio de encuentro y planificación estratégica, integra municipios, gremios, cámaras empresarias, universidades y actores sociales en torno a un objetivo común: posicionar a Jujuy como nodo clave en la conexión Atlántico-Pacífico.

Este proceso reafirma la importancia del CBC en términos de infraestructura y comercio exterior, y abre oportunidades para el desarrollo turístico, cultural y ambiental.

Se puede afirmar que se instaló al CBC en la agenda pública y regional, proyectando a Jujuy hacia nuevos horizontes de integración y crecimiento.

El desafío será sostener la dinámica de trabajo colaborativo y la concreción de proyectos que fortalezcan la competitividad y la inclusión social.

El 2026 se presenta como una etapa decisiva para profundizar los avances logrados, y proyectar al CBC a nuevas metas de integración y desarrollo.

Los desafíos que se plantean requieren sostener la dinámica de trabajo colaborativo y ampliar la agenda de acciones en distintos niveles: institucional, productivo, regional e internacional.

En cuanto a infraestructura y logística, serán prioritarias obras en pasos fronterizos estratégicos, mejorar rutas nacionales y provinciales vinculadas, e impulsar proyectos de conectividad ferroviaria y digital garantizando competitividad y eficiencia.

La integración continuará como eje central, articulando al Norte Grande con Brasil, Paraguay y Chile, y la generación de mesas de planificación en comercio, turismo y cultura.

La proyección internacional es otro desafío: posicionar el corredor en mercados Asia-Pacífico como ruta competitiva, participar en ferias y lograr vínculos con organismos multilaterales.

El desarrollo productivo y empresarial deberá incluir a cámaras empresarias y pymes en rondas de negocios, promover innovación tecnológica y diversificar exportaciones.

Es necesario promover al corredor como eje de difusión turística, valorar la identidad cultural en eventos internacionales y desarrollar circuitos turísticos vinculados a la ruta bioceánica.

Estos desafíos reflejan la necesidad de consolidar lo logrado y avanzar hacia nuevas metas, que el CBC se convierta en un motor de desarrollo sostenible, integración regional e identidad cultural para Jujuy y la región.

Espacio multisectorial

La norma de su creación establece la institucionalización de un espacio multisectorial que estudie, proponga y coordine políticas específicas que impulsen el desarrollo del CBC integrando esfuerzos del sector público, privado, académico y social.

Su creación responde a la necesidad de contar con una estructura formal y permanente que garantice:

La articulación entre municipios, cámaras empresariales, gremios, universidades y organizaciones sociales; la promoción de proyectos de infraestructura, comercio, turismo y sostenibilidad vinculados al corredor; y la representación de Jujuy en instancias nacionales e internacionales de integración regional.

El hito legislativo marcó un antes y un después en la política de desarrollo provincial, consolidando al CBC como una política de Estado y posicionando a Jujuy como nodo estratégico en la conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD