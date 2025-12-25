Renuevan alerta amarilla para este jueves

El Servicio Meteorlógico Nacional renovó la alerta amarilla para toda la provincia de Jujuy por tormentas fuertes.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En la zona de alta cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y granizo.

Recomendaciones en el hogar: controlar techos, desagües y bajadas de agua, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua especialmente sustancias tóxicas, higienizar las viviendas con lavandina diluida, usar calzado aislante, desenchufar artefactos eléctricos, asegurar ventanas y puertas, mantener protegidas a las mascotas y evitar la circulación innecesaria.

Se aconseja preparar un kit de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación importante, ropa impermeable, mantas, agua y alimentos enlatados en buen estado.

Precauciones en la vía pública: evitar transitar por calles inundadas o anegadas, buscar refugio, manejar con luces bajas y precaución aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad, no obstruir desagües, mantener higiene en la preparación de alimentos y agua potable segura, y lavar heridas con agua limpia.

Durante la caída de granizo, se recomienda permanecer resguardado y mantener la calma, cuidando especialmente a niños, adultos mayores y mascotas. Tras la tormenta, verificar el estado de techos, cañerías y ventanas y reportar daños graves a las autoridades.

Si se conduce durante la tormenta, mantener la calma, reducir la velocidad y evitar frenar bruscamente ya que las superficies pueden estar resbaladizas. Los vehículos cuentan con cristales laminados para proteger ante este fenómeno, pero se debe continuar el recorrido con precaución.

De acuerdo a la previsión para hoy la temperatura mínima fue de 18 °C y la máxima llegará a los 25 °C.