Prolongado corte de luz en Los Alisos y La Almona

El prolongado apagón que afecta Los Alisos y La Almona genera indignación. Vecinos y emprendedores turísticos denuncian pérdidas totales de mercadería y cancelaciones en alquileres temporarios.

Lo que comenzó como una interrupción nocturna del suministro se ha transformado en una situación crítica para cientos de familias y comerciantes del sector. Con el termómetro en ascenso y la Navidad a la vuelta de la esquina, la falta de energía eléctrica en las zonas de Los Alisos y La Almona causa preocupación.

La preocupación principal de los residentes radica en la conservación de alimentos. "En estas fechas las familias ya hicieron las compras para las fiestas; sin cadena de frío, estamos tirando dinero a la basura", comentó indignado un vecino de la zona.

Además del impacto hogareño, el daño golpea de lleno al turismo interno. Esta región es conocida por su alta oferta de casas de campo y alquileres temporarios que suelen estar al 100% de ocupación en diciembre.

Los turistas que alquilaron por día se retiran ante la falta de servicios básicos. Y los propietarios denuncian que estos cortes constantes desalientan el turismo local, motor económico fundamental de la zona.

A pesar de que el corte se originó anoche, la falta de una cuadrilla que solucione el problema de raíz incrementa el malestar. Los vecinos exigen que la empresa prestataria trate la zona como una prioridad, dado que la dependencia eléctrica es total.

"No es solo no tener luz, es el daño que le hacen a la gente que trabaja con el turismo y a las familias que están tratando de prepararse para pasar las fiestas en paz", expresaron a través de redes sociales.