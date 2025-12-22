Zoonosis realiza operativos sanitarios en los barrios

A fin de promover la tenencia responsable y fortalecer la salud pública, la Dirección de Zoonosis anunció el cronograma de actividades que se llevará a cabo durante la semana de Navidad. Los operativos incluirán jornadas de vacunación, registro de mascotas y servicios de quirófano móvil en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades del área recordaron que estas acciones son fundamentales para la prevención de enfermedades zoonóticas y el bienestar de los animales domésticos. Se invita a los vecinos a acercar a sus mascotas a los nodos más cercanos a su domicilio.

Hoy la vacunación y registro en Josefa Bustamante y Pioneros de Rochdaler, de barrio El Balcón, de 9 a 12. El quirófano móvil atenderá a partir de las 14 en O'Higgins 318, de barrio Higuerillas.

Mañana el quirófano móvil estará en el Puesto de Salud de Guerrero, desde las 14. La vacunación y registro se realizará en Pedro Aráoz 121, Centro Vecinal del barrio 9 de Julio, de 15 a 18.

El miércoles 24 solo habrá atención del quirófano móvil en avenida Éxodo 239, Distribuidora Nahir de barrio Luján, desde las 8.

Mascotas en Navidad

En Jujuy rige la ley de pirotecnia cero, pero es necesario tomar las precauciones por el estrés que produce en las mascotas, asegurando el árbol y decoraciones (cables, adornos) y, creando un refugio tranquilo con música suave, en lo posible.