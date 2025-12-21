El retorno del Kuntur Kute

Un nuevo ejemplar de cóndor andino (Vultur grypus) fue liberado por los equipos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Desde esta institución, en un trabajo articulado con los profesionales del Programa de Conservación Cóndor Andino y la Fundación Temaikén, se garantizó la recuperación y bienestar del animal.

El ave había sido encontrada el 27 de noviembre pasado, cuando una llamada encendió las alertas que movilizaron voluntades, conocimiento y compromiso. En la localidad de Volcán, departamento Tumbaya, fue hallado este ejemplar de Cóndor andino, un macho adulto en estado de decaimiento. Oficiales de la Seccional N° 12 de Volcán, fueron los primeros que acudieron al auxilio, para luego dar aviso a los equipos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Gracias al rápido aviso y a la inmediata intervención del personal técnico y de las fuerzas de seguridad provincial, el cóndor fue rescatado y trasladado de urgencia al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), donde se activaron los protocolos de evaluación clínica y estabilización.

IMPONENTE | EL AVE VOLADORA MÁS GRANDE DEL MUNDO

Al ingreso, el diagnóstico fue preocupante: debilidad generalizada, dificultad para mantenerse erguido, mucosas pálidas, signos compatibles con hemorragias internas y externas, y un evidente estado de deshidratación. Los estudios clínicos y de laboratorio confirmaron un cuadro de intoxicación por cebo tóxico, una de las amenazas silenciosas más graves para la fauna silvestre.

Entendiendo la complejidad que implica la rehabilitación de un cóndor adulto intoxicado, se estableció una articulación interinstitucional inmediata con la Fundación Bioandina y la Fundación Temaikén, referentes nacionales en la conservación de grandes carroñeros. Fue así que el 2 de diciembre, el cóndor fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikén, en la provincia de Buenos Aires.

Desde el gobierno de Jujuy destacan que "cuidar al cóndor es cuidar nuestra identidad, nuestro ambiente y nuestro futuro".