20 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Cortan el agua en algunos barrios de San Salvador por trabajos de emergencia

La interrupción del servicio será hasta las 14 aproximadamente.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 10:29

Una falla técnica en la estación de bombeo “La Rural” dejó fuera de funcionamiento el equipo principal, lo que generó una interrupción en el suministro de agua potable en varias zonas de la ciudad. Las zonas afectadas por esta interrupción son: Alto La Viña, Higuerillas, Loteo Las Moras, AMPUAP 5 y áreas aledañas. 

Para mitigar la falta de servicio durante las reparaciones, se puso en marcha un operativo con camiones cisterna destinado a llenar los depósitos de reserva. Este sistema alternativo permitirá bombear agua hacia las zonas más elevadas, aunque se advierte que es posible que se registre baja presión en algunos sectores durante el proceso.

Según informaron desde la empresa, las tareas técnicas están programadas para finalizar cerca del mediodía, y se prevé que el servicio comience a restablecerse de manera paulatina a partir de las 14.

Las autoridades recomiendan a los vecinos utilizar el agua de manera racional durante este período y seguir los canales oficiales para recibir actualizaciones sobre la evolución del operativo.

Temas de la nota

