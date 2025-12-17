25°
Nacionales

Qué incluye el primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que votará Diputados

Los principales puntos del primer Presupuesto que se encamina a votar la Cámara de Diputados.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 20:27

El primer presupuesto del Gobierno de Javier Milei que busca aprobar este miércoles La Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

Un dato significativo que se incluyó este mismo miércoles es la derogación de las leyes de discapacidad y de Universidades Nacionales votadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno  y luego ratificadas por el Parlamento.

El Gobierno tiene asegurada su sanción ya que tiene el respaldo de la LLA, Fuerza del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y Elijo Catamarca, mientras que solo se oponen Unión por la Patria y la izquierda, ya que Provincias Unidas decidió abstenerse.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

  • Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
  • Superavit del 1.5% del 
  • Crecimiento de la economía del 5%
  • dólar 1423 a diciembre de 2026.
  • Recursos 148,2 billones
  • Gasto total de 148 billones de pesos
  • Superávit primario de 2,7 billones de pesos
  • Se derogan las leyes de discapacidad y universidades
  • El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
  • Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos 
  • Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
  • Se incluye una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación.
  • Las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares no se ajustarán automáticamente por inflación, sino por resolución del PEN
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
  • Consumo privado se estima que aumentará 4,9% 
  • Consumo público se incrementará 4,5 %
  • inversiones aumento del 9,4%
  • En exportaciones se estima un aumento del 10,6% 
  • Importaciones se proyectó un incremento del 11,1%
  • La ley de Zonas Frías solo se mantendrá para la región Patagonica y regiones de Mendoza y se anula la ampliación a otras zonas votadas en el 2021. 
