Turismo en Jujuy

El Club de cocineros se reúne mañana en la capital jujeña

La cocina patrimonial a cargo de cocineros de diferentes regiones.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 22:03
DESTACADO | EDUARDO ESCOBAR EL COCINERO DE TILCARA EN LA CIUDAD JUJEÑA.

El Club de Cocineros coordinado por Eduardo Escobar, sostendrá su segundo encuentro mañana desde las 10 en el patio criollo de Costumbres argentinas, ubicado en calle Atilio Padilla 290 en el barrio Los Perales de esta ciudad.

Chef y cocineros de la Quebrada, Valles y Puna se reunirán para confraternizar intercambiando recetas, productos, elaborando comidas, brindando charlas y compartirán con el público los secretos de la cocina patrimonial que mantienen viva en sus poblados.

Desde las 10 hasta las 12 se impartirán charlas, clases magistrales, técnicas de cocción de diferentes cortes de carnes a las brasas (llama y cordero) y habrá una exposición de productos agrícolas andinos y artesanales.

El cocinero popular Escobar llegará de Tilcara a esta ciudad con todos sus conocimientos, predisposición y buena amistad con la que recibirá a los asistentes para sorprenderlos con sus conocimientos, elaboraciones y simpatía que lo caracterizan en la cocina regional.

Con él estarán los cocineros Marcelo Martínez y Verónica Jaramillo (del emprendimiento Costumbres argentinas) y el cocinero de Los Paños, Pablo Velásquez (con su emprendimiento Delicias criollas). También participarán las cocineras Mirta Toconás, Petrona Zambrano y Miriam Tapia.

La jornada gastronómica se complementará con la actuación de copleros, conjuntos folclóricos, y ballets folclóricos.

 

