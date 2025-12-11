25°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“Legados del hacer. Homenaje a Teresa Anchorena”

Organizada por el Fondo Nacional de las Artes, la muestra se abrirá el 19 en Casa Victoria Ocampo.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 22:24
MUESTRA | SERÁ UN RECONOCIMIENTO AL LEGADO DE TERESA ANCHORENA.

El Fondo Nacional de las Artes inaugurará el 19 de este mes, la muestra "Legados del hacer. Homenaje a Teresa Anchorena", en la Casa Victoria Ocampo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se exhibirán más de 60 piezas, que celebran la riqueza del patrimonio material e inmaterial argentino y la visión de quien fuera directora de Patrimonio y Artesanías del FNA.

Es una colección de artesanías del organismo, entre piezas de cuero, cerámica, textiles, metales, madera y fibras vegetales, entre otros materiales.

Como lo enfatiza el título, la muestra será también un reconocimiento al legado de Teresa Anchorena, directora de Patrimonio y Artesanías del Fondo Nacional de las Artes, recientemente fallecida.

Fue ella misma, quien hace un tiempo impulsó la idea de exhibir al público parte de esa colección tan importante, convencida de que las piezas que la integran, atesoran una riqueza de saberes y de modos de hacer fundamentales para nuestra identidad cultural.

 

