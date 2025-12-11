Gran banderazo de la Promo 25

La Plaza Belgrano fue el epicentro de una celebración colmada de música, emoción y júbilo por los estudiantes de la Promo 25, quienes comenzaron a concentrarse desde las 17 para luego partir a las 19:30 hacia Ciudad Cultural.

Fueron cientos de alumnos de aproximadamente 40 colegios que, al ritmo de sus batucadas, celebraron con entusiasmo su último año de secundaria.

Entre abrazos y risas, se divirtieron con espuma que se mezclaba con el aroma de las bengalas de humo. Las banderas con los colores de cada colegio flameaban entre los edificios del centro jujeño.

Una alumna del Colegio Santa Bárbara comentó: “Me siento feliz y al mismo tiempo triste, porque ya es el final de una hermosa experiencia”. Y es que, si algo caracteriza a la secundaria en Jujuy, es la intensidad con la que se vive, dejando experiencias únicas y recuerdos imborrables en nuestros estudiantes.

Se recuerda a los conductores circular con precaución mañana, viernes 12, en el mismo horario, ya que se llevará a cabo el banderazo de la Promo 2026.