Culminó hoy el operativo de control migratorio en Jujuy

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), bajo la dirección de Roque Pereyra, informó que desde el martes hasta hoy se realizó un intenso operativo conjunto con fuerzas federales en Jujuy.

Las inspecciones no solo abarcaron las rutas nacionales, sino que ahora también se enfocaron en terminales de ómnibus y el casco céntrico de la capital, según los nuevos detalles aportados por Pereyra.

Pereyra detalló que los operativos de control de tránsito se realizaron el martes en la zona de rutas nacionales y Purmamarca, donde 10 ciudadanos fueron deportados a Bolivia por falta de documentación migratoria.

Las inspecciones se centraron en colectivos y vehículos particulares. En esa jornada, se detectaron irregularidades en el tránsito de personas que no contaban con un ingreso regular al país.

Como resultado de este control, indicó que “diez ciudadanos extranjeros fueron detectados y trasladados a La Quiaca para iniciar los procedimientos de reingreso o deportación. El director confirmó nuevamente el caso de un ciudadano colombiano que tenía prohibición de ingreso y que fue detenido durante la verificación.

Los controles también se hicieron en el ámbito urbano. Ayer, el operativo se realizó en Volcán junto a Gendarmería Nacional. Posteriormente, el equipo se trasladó a la vieja terminal de ómnibus en la capital jujeña para la verificación de documentación de los ciudadanos migrantes.

La jornada culminó con inspecciones en el casco céntrico, particularmente en un "par de negocios". En estos comercios, se encontró un ciudadano de origen chino en situación irregular,

En la jornada de hoy se trasladaron hacia el Parque industrial para realizar los controles a la comunidad de ciudadanos chinos que están trabajando allí. Algunos estaban "totalmente registrados" y en otros casos nos enfocamos en constatar la validez y regularidad de esta documentación.

Pereyra reafirmó que estos controles forman parte de la estrategia de la DNM para asegurar que todos los extranjeros que circulan o residen en la provincia cumplan estrictamente con la normativa vigente.