La inflación de noviembre fue de 2,5%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Previo a que se conociera el dato oficial, las mediciones del sector privado marcaban que la inflación del pasado mes de noviembre superaría el 2%. En tanto, el indicador más próximo que se tenía era el de la inflación porteña que tuvo una leve suba respecto de octubre, que se había ubicado en 2,3%.

Por los aumentos de los precios de carnes y frutas, y por tercer mes consecutivo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre subió a 2,4%, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba del 28,3%, con una trayectoria interanual del 32,6%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, para los últimos meses del año se espera una inflación general cercana al 2% mensual. Además, REM prevé que la inflación tendría una tendencia a ubicarse por debajo de ese nivel desde enero de 2026.

Según el informe de noviembre de LatinFocus, una plataforma que recopila las proyecciones de más de 30 consultoras, bancos de inversión y agencias financieras, la estimación anual de inflación para Argentina en 2026 se ubica en 23% y para 2027 alcanza 15%.

Con otras expectativas, el Gobierno ha proyectado una inflación anual del 10,1% para el próximo año en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Y para el 2027, la estimación es de 5,9%.

Para este año, la proyección del REM es que la inflación cerrará en 30,4%. El primer año de la gestión de Milei fue de 117%. Y en 2023 había sido de 211%.

