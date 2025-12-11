Multitudinario acto de cierre en la Escuela Belgrano del JIN N°13

Las escuelas de Jujuy comienzan a despedir el ciclo lectivo 2025 con sus tradicionales actos y muestras de fin de año, es por eso que este jueves, El Tribuno de Jujuy estuvo presente en el emotivo cierre del Nivel Inicial de la Escuela Belgrano N°1, JIN N°13, un evento cargado de colores, música y alegría.

Desde temprano, el salón de actos de la escuela se colmó de familias. Hubo mucha más gente de lo habitual, todos buscando un buen lugar para ver a los pequeños en su gran día.

Entre el murmullo de los abrazos, las risas nerviosas y el movimiento constante de celulares capturando cada instante, el ambiente se volvió una fiesta llena de emoción.

Lágrimas, sonrisas y fotos por todas partes fueron el sello de una jornada que las familias sin dudas guardarán como un recuerdo para siempre. Ni el intenso calor logró opacar el acto: gracias a la excelente organización de las docentes, todo transcurrió de manera ordenada, cuidada y con una dedicación que merece ser destacada.

Los niños de las salas de 3, 4 y 5 fueron los protagonistas de la mañana, presentando números artísticos que reflejaron el esfuerzo de todo el año. El momento más sentido llegó con la presentación de sala de 5, quienes, con un entusiasmo que conmovió a todos, dieron su último paso por el jardín. Para las familias, fue un instante lleno de orgullo y nostalgia. Y para mí, como periodista y como mamá, fue doblemente especial: ver a mi hijo en escena sumó una emoción personal imposible de separar del trabajo.

Durante el acto dialogamos con la directora del Nivel Inicial, Mirta Susana Vilte, quien expresó su satisfacción por el trabajo realizado.

“Cerramos el último día de clases con este acto de clausura, con muchas emociones y con la alegría de haber transitado un año muy gratificante”, afirmó. La directora destacó el compromiso de toda la comunidad educativa, “Todo lo que se logra en el jardín no solo nace de la iniciativa e innovación de las docentes, sino también del acompañamiento de las familias”.

Vilte calificó el ciclo lectivo 2025 como “un buen año, con un plantel docente y un equipo de gestión nuevos. Gracias a Dios, fue un año exitoso”.

En cuanto a la organización para el próximo ciclo, adelantó, “Las inscripciones ya cerraron dentro del tiempo correspondiente”, aunque aclaró que aún quedan cupos disponibles para Sala de 5 del turno tarde.

El acto cerró con aplausos, abrazos y una marea de emociones que dejó claro que estos momentos quedan grabados para siempre en la memoria de las familias.