Policía del Provincia lanzó el Operativo "Fiestas Seguras"

La Policía de la Provincia de Jujuy, ha dado inicio al servicio de seguridad y prevención denominado "Fiestas Seguras: Operativo Especial de Fin de Año 2025".

El lanzamiento se realizó en Ciudad Cultural y abarcará a todas las unidades regionales de la provincia.

El Tribuno de Jujuy conversó esta mañana con el Jefe de la Policía de la Provincia Miltón Sánchez quien dijo que "El operativo busca garantizar la seguridad durante las festividades de fin de año, poniendo especial énfasis en las zonas comerciales donde se incrementará la presencia policial debido al mayor flujo de personas".

El jefe policial aseguró también que mayor presencia policial en los barrios de la ciudad y que se reforzará el operativo de control de alcoholemia en las rutas durante la temporada de verano. Asimismo aseguró que desde ahora se comenzará también con los trabajos en relación a la Pirotecnia Cero en la provincia.

El dispositivo cuenta con el apoyo del sistema 911 y las cámaras de video vigilancia para tener un mayor dominio de la situación en toda la provincia.