Ciclo lectivo 2026

San pedro

Estudiantes secundarios disfrutaron de la Cena Blanca 2025

Más de mil estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad pudieron tener su gran festejo.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 10:53

SAN PEDRO (Corresponsal) En una noche plagada de emociones, con mucho brillo y alegría los estudiantes de la promoción 2025 , disfrutaron de la tradicional cena blanca con el pasaje de egresados frente a la iglesia y una gran cena show en las instalaciones del club Atlético San Pedro.

Como viene sucediendo hace muchos años, la cena blanca costo cero fue todo un éxito gracias al trabajo mancomunado entre los estudiantes de la promo, los delegados escolares, docentes y la Dirección de la juventud municipal. Todo el año se trabajó con diversas actividades, como por ejemplo la estudiantina, la rifa estudiantil, entre otras para lograr cubrir los costos del evento con lo recaudado. Y así sucedió por lo que anoche más de mil estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad pudieron tener su gran festejo.

La parte mas emotiva de esta jornada, comenzo con el pasaje y la ofrenda floral, en la explanada de la iglesia San Pedro de Rio Negro. Allí estuvo presente toda la familia y amigos de los egresados quienes aprovecharon para retratar en fotografías este grato momento.

La noche culminó con una cena en el Club Atlético San Pedro. Los chicos disfrutaron del variado menú y compartieron una extensa sobremesa recordando los momentos vividos durante su paso por el secundario. 

Baile, risas y euforia, durante toda la noche, coronada con la actuación especial del grupo Bandy2. 

 

