Jujuy celebra el Día del Tango con campeones mundiales y clases abiertas

En el marco del Día Nacional del Tango, hoy 11 de diciembre, Jujuy desarrollará una serie de actividades abiertas al público, que incluyen clases, conferencias y encuentros con destacados artistas, entre ellos los campeones mundiales de Tango 2025, Rosana Porres y Gustavo Ippolito . Las propuestas se llevarán a cabo hoy y mañana en el Caja (Centro de Arte Joven Andino), y buscan difundir la importancia de esta expresión cultural en la provincia. Así lo confirmó el profesor Pablo Sallavedra, organizador del Festival Tango y Pacha, en una entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy.



Sallavedra recordó que la jornada tiene un profundo valor para todo el país. “Hoy celebramos el nacimiento de Carlos Gardel, nuestro máximo referente en la voz y en la poética del tango, y también el de Julio De Caro, una figura clave en la evolución musical del género”, sostuvo. Ambos nacieron un 11 de diciembre, razón por la cual se instituyó esta fecha como un homenaje a la historia y la identidad del tango argentino.

Durante toda la jornada se desarrollarán actividades destinadas tanto a bailarines como a quienes deseen tener un primer acercamiento a la danza. En ese marco, Sallavedra anunció la presencia de los campeones mundiales de la categoría Senior del Mundial de Tango 2025. “Rosana Porres y Gustavo Ippolito estarán brindando una conferencia de prensa, una clase abierta para toda la comunidad y, además, encabezarán clases especiales durante el viernes y el sábado”, explicó.

Las clases abiertas no requieren inscripción previa ni conocimientos técnicos. “Queremos que la gente pueda sumarse sin miedo, que sienta lo que es el abrazo del tango. No se necesita experiencia; el objetivo es que cada vez más jujeños se acerquen a esta cultura”, agregó.

En el caso de las clases aranceladas, sí existe un cupo limitado para permitir una mejor experiencia de aprendizaje. “Buscamos garantizar comodidad y un espacio adecuado para quienes abonan por una instancia más personalizada. Los campeones son muy generosos y queremos que cada participante pueda aprovechar al máximo su guía”, aclaró.

Sallavedra destacó que la provincia atraviesa un momento muy positivo en términos de producción artística y participación en competencias nacionales e internacionales. “En Jujuy contamos con excelentes bailarines que nos representan en distintas instancias, incluso en el exterior. Tenemos la suerte de tener referentes de altísimo nivel”, afirmó.

Entre los nombres más reconocidos mencionó a Roberto Herrera, a quien definió como “nuestro máximo exponente, un artista que vive y trabaja en Europa hace muchos años llevando el tango a los escenarios más importantes”. También destacó a Pablo Martínez, Sebastián Pereira, Diego Churquina, Bruno Mayo e Irina Jabsa, quienes se han convertido en referentes provinciales y nacionales.

Según el profesor, el crecimiento del tango en Jujuy se sostiene gracias al trabajo continuo de los docentes, las prácticas semanales, las milongas y la constancia artística de quienes forman parte de la comunidad local. “Todos los años se suman nuevos adeptos. El trabajo de los profesores es fundamental para que quienes se acercan no lo tomen como algo pasajero, sino como una disciplina que pueden sostener en el tiempo”, sostuvo.

Sallavedra también hizo referencia al desarrollo del Festival Tango y Pacha, que se realiza cada agosto y que se convirtió en un espacio clave para atraer bailarines de distintos puntos del país y del exterior. Según explicó, se trata de una propuesta que creció de forma sostenida y que hoy posiciona a Jujuy dentro de los circuitos de interés de la comunidad tanguera.

“El festival nos reconforta año a año porque logra que personas de otros lugares conozcan nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestros paisajes. Es un trabajo que realizamos con mucho compromiso y que contribuye a que Jujuy sea reconocido en el ámbito del tango”, afirmó.

Este crecimiento constante motivó la decisión de sumar actividades especiales en el Día Nacional del Tango, con el objetivo de fortalecer aún más la presencia provincial en el panorama nacional. “Sentimos que Jujuy debe figurar entre las provincias que celebran el tango con fuerza y con propuestas de calidad. Tener a los campeones mundiales aquí es un honor y una muestra del camino que estamos construyendo”, remarcó.

Finalmente, Sallavedra invitó a la comunidad a participar y a recordar el sentido profundo de esta fecha. “Cada 11 de diciembre celebramos a Gardel y a De Caro, quienes marcaron para siempre la historia del tango. Es un día para homenajearlos y también para abrazar esta música y esta danza que nos representan como país”, concluyó.

Con variadas actividades, referentes de primer nivel y una comunidad tanguera en crecimiento, Jujuy se suma a la celebración nacional reafirmando su compromiso con una de las expresiones culturales más emblemáticas de la Argentina.