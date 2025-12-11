San Antonio celebra la 48° edición del Festival del Quesillo

Este sábado 13 de diciembre, desde las 19:30, San Antonio abrirá sus puertas para celebrar la 48° edición del Festival del Quesillo y Folklore, una de las expresiones más representativas del calendario cultural jujeño. La actividad se llevará a cabo en el predio central del pueblo, en el Complejo Cultural y Deportivo de San Antonio, con la participación de artistas de renombre, ballets locales y una destacada propuesta gastronómica basada en la producción regional. La organización está a cargo del municipio junto al Concejo Deliberante, presidido por Antonio Fermi, quien dialogó con el streaming de El Tribuno de Jujuy sobre los preparativos y la importancia de esta celebración para toda la provincia.



La presentación oficial se realizó con gran expectativa, ya que se trata de una edición especial en la que la comuna trabajó en conjunto con la productora de Los Tekis, potenciando la magnitud y proyección del festival. Fermi destacó esta articulación señalando que la producción “apostó muchísimo a esta edición” y que ese acompañamiento permitió reforzar la identidad cultural de San Antonio en la grilla artística y en la logística general.

“Es una jornada de alegría, porque estamos celebrando la edición número 48 y queremos que Jujuy viva una noche inolvidable”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante, remarcando que se trata de la celebración que tradicionalmente cierra el año en el calendario folclórico de la provincia. En ese sentido, señaló: “Es prácticamente la fiesta de fin de año de todo Jujuy. Por eso apostamos a una propuesta grande, cuidada y con artistas de primer nivel”.

Uno de los rasgos distintivos del festival es su variedad musical. La programación reúne a figuras del folclore jujeño y nacional, grupos emergentes y solistas, además de una fuerte presencia de ballets que ensayan durante meses para subir al escenario. Fermi enfatizó la importancia de incluir a estas academias en la programación, destacando su compromiso y su papel dentro de la identidad expresiva de San Antonio.

“Los ballets locales se preparan todo el año para poder presentarse y para ellos es un orgullo enorme estar en ese escenario. Queríamos que esta edición también les diera ese espacio tan esperado”, sostuvo.

De acuerdo con lo anunciado, las presentaciones de danza comenzarán a las 19:30, abriendo la jornada y dando paso desde las 21 a la grilla musical principal. Los organizadores esperan un alto nivel de asistencia, especialmente por el interés que despertó la programación y por el carácter tradicional de la celebración.

La propuesta gastronómica es uno de los pilares de la celebración y, según Fermi, también una herramienta fundamental para apoyar a los trabajadores de la región.

“Estamos apostando a reactivar las economías regionales. Para los emprendedores de San Antonio participar es prácticamente gratis, solo abonamos un seguro básico porque queremos que puedan crecer, vender y mostrarse”, explicó.

El quesillo, producto emblemático de la zona, vuelve a ser el protagonista central, acompañado por comidas típicas elaboradas por emprendedores del pueblo y de localidades cercanas. Esta participación, según el Concejo Deliberante, forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer los ingresos de las familias que dependen de la producción artesanal.

Con gran afluencia prevista, el municipio trabaja en la adecuación del predio y en la organización del tránsito vehicular. Fermi anticipó que se habilitarán estacionamientos frente al predio y en sectores laterales, además de permitir el uso de los espacios públicos tradicionales para vehículos.

“Estamos preparando todo para que la gente esté cómoda y segura. San Antonio es un lugar tranquilo y queremos que quienes nos visiten disfruten sin complicaciones”, señaló.

Además, recomendó a quienes planeen asistir que lleguen con anticipación para recorrer la plaza, conocer el pueblo y aprovechar los espacios acondicionados especialmente para la jornada.

Durante la entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Fermi extendió su invitación a todas las familias jujeñas:

“Los esperamos este sábado 13, desde las 19:30 con los ballets y a partir de las 21 con la programación musical. Va a ser una noche única, con grandes artistas, comidas tradicionales y muchas sorpresas. Queremos que todos vivan esta fiesta que ya es parte de la historia de San Antonio”. Entre los números principales se destacan Los Tekis, junto a Santiago Cueto, Coroico, Ángelo Aranda, Los de San Antonio, Cele Rodríguez, Echeve y Rafa Verón, quienes pondrán ritmo y alegría a una noche de música, tradición y encuentro popular.

Con casi medio siglo de trayectoria, el Festival del Quesillo y Folklore continúa consolidándose como una referencia cultural que combina raíces, música, danza y una fuerte identidad gastronómica. San Antonio se prepara para recibir a miles de personas que, año tras año, reafirmar el valor de esta celebración que une tradición, comunidad y producción local.