La promo 2025 de la Escuela “Obispo Padilla” tocó su último timbre

El séptimo grado A de la Escuela N°50 “Obispo Padilla”, ubicada en calle San Martín casi Patricias Argentinas de la capital jujeña, vivió este jueves la emotiva ceremonia del último timbre, poniendo fin a su ciclo primario. Con nostalgia pero también con alegría, los 28 estudiantes del turno mañana celebraron el cierre de una linda etapa.

Padres, docentes y familiares se congregaron en la puerta del establecimiento para acompañar a los niños en este momento simbólico. La celebración estuvo marcada por música, espuma y la famosa bomba, en un ambiente de fiesta donde los propios alumnos cantaban a viva voz ¿La promo está?, Sí esta!!. Como parte del evento, se compartió un video significativo, aportado por las familias a nuestro diario El Tribuno de Jujuy, que muestra el cruce simbólico entre los ingresantes de primer grado y los egresantes de séptimo, representando el ciclo que termina y el nuevo que comienza.

La institución recuerda a la comunidad educativa que el acto formal de colación para estos estudiantes se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre en la escuela. Este evento constituye el cierre académico oficial para la promo 2025, que deja atrás la infancia en las aulas para dar paso a la educación secundaria.