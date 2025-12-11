Cierre emotivo del año escolar en la Escuela Primaria N°358 de Tilcara

Hoy, en el último día de clases, la Escuela Primaria N° 358 “Rosario Vera Peñaloza”, ubicada en el Valle de Abra Mayo del departamento de Tilcara, vivió un conmovedor acto de despedida del año escolar 2025. En el marco de la finalización del ciclo lectivo, la comunidad educativa se reunió para celebrar el esfuerzo de cada uno de sus estudiantes.

El encuentro, estuvo marcado por palabras de reconocimiento hacia el dedicado trabajo de los cuatro alumnos del curso plurigrado y el invaluable acompañamiento de sus familias.

El acto se desarrolló en un clima de tranquilidad y profunda emoción, adornado con presentaciones artísticas. Los niños, junto a sus maestras, bailaron al ritmo de villancicos, anticipando la llegada de la Navidad. En un momento de gran solemnidad, la Bandera de Ceremonias fue portada por un alumno de séptimo grado, quien estuvo acompañado por su profesora de inglés.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de una de las docentes, quien dirigió un inspirador mensaje a los estudiantes: “Sigan confiando en ustedes, persigan sus sueños y nunca dejen de aprender”. Asimismo, extendió su agradecimiento a las familias: “A ustedes, gracias por su acompañamiento constante y por el apoyo fundamental que brindan desde el hogar”.

La despedida culminó en un ambiente puramente festivo, donde los niños disfrutaron entre juegos, espuma y risas.