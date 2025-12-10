21°
El tiempo en jujuy

Mitad de semana con cielo nublado

Se anticipan 40% de probabilidades de tormentas aisladas para la noche de hoy.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 08:06

Mitad de semana y el día comenzó muy agradable en San Salvador de Jujuy y alrededores con el termómetro marcando 18 grados y con cielo totalmente nublado.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente nublado durante la mañana y tarde en la capital provincial, la zona de los valles y las yungas jujeñas con temperaturas que podrían oscilar entre los 34 y 34 grados y para la noche se anticipan probabilidades del 40% de tormentas aisladas.

En Humahuaca el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, para la tarde hay probabilidades de tormentas aisladas y a la noche habría chaparrones en la zona de nuestra quebrada. La temperatura máxima estará alrededor de los 24 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca que amaneció con 7 grados se espera para hoy cielo parcialmente nublado durante la mañana, tormentas aisladas para la tarde y chaparrones para la noche.

En Susques será un día con cielo parcialmente nublado y 19 grados de temperatura máxima.

