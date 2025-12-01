Un movimiento de sanación y consciencia

Mystica NOA continúa consolidándose como uno de los movimientos espirituales y holísticos más importantes del norte argentino. Este fin de semana se realizó un nuevo encuentro en Lozano, Jujuy. Se desarrolló el Portal Andino de Sanación y Consciencia en una jornada completa dedicada a la transformación interior, la sanación energética y la expansión del despertar personal.

El evento reunió a un equipo de formadores y terapeutas especializados en distintas áreas, ofreciendo a los participantes experiencias profundas que integran magia ancestral, biodescodificación, constelaciones familiares, respiración consciente, espiritualidad andina, nórdica y celta, junto a herramientas modernas de desarrollo personal. El propósito es claro: acompañar a las personas en su proceso de sanar, soltar lo que pesa y reconectar con su propósito más elevado.

Una propuesta que crece y moviliza. Mystica NOA nació como una iniciativa regional, pero rápidamente se convirtió en un movimiento que trasciende fronteras. La respuesta del público, la necesidad de espacios sanadores y la búsqueda de nuevas formas de comprender la vida hicieron que este proyecto se expandiera de manera orgánica.

Tras el encuentro en Jujuy, el próximo evento ya tiene fecha y lugar: La Silleta, Salta, el 27 de diciembre de 2025, en una jornada especial que unirá sanación, ritualidad, danza medicina, conexión con la naturaleza y trabajo energético profundo para cerrar el año y abrir nuevos caminos de consciencia.

El equipo organizador confirmó que en 2026 Mystica NOA comenzará a recorrer otras provincias y países de la región. Ya están en planificación encuentros y retiros en Uruguay, Chile y Brasil, llevando esta propuesta a nuevas comunidades que también están buscando espacios de transformación personal y conexión espiritual.

Un propósito que une: sanar, elevar y expandir. Más que un evento, Mystica NOA es un camino. Un espacio amoroso donde cada persona puede encontrarse consigo misma, trabajar sus heridas, liberar memorias y despertar su luz interna. El objetivo principal del movimiento es generar consciencia, promover el bienestar emocional y espiritual, y ofrecer herramientas reales para que cada individuo pueda construir una vida más plena, consciente y conectada con su esencia.

Desde meditaciones, rituales, talleres vivenciales y sanaciones energéticas, hasta formaciones completas y actividades grupales, cada encuentro está diseñado con una visión profunda: acompañar procesos humanos desde el amor, el respeto, la verdad interior y la expansión del ser.

Mystica NOA se convirtió en una comunidad en crecimiento, abierta, diversa y en constante movimiento. Una invitación a sanar y a recordar que todos somos parte del mismo tejido de energía, historia y transformación. Web: www.mysticanoa.com.ar, redes: @mysticanoa. (Ricardo Mercado Cárdenas).