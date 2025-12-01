25°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
Egresados
incendio
Persecución
Venta de drogas
Ekel Meyer
Violento Asalto
regional
regional
LIGA PROFESIONAL
regional
Egresados
incendio
Persecución
Venta de drogas
Ekel Meyer
Violento Asalto
regional
regional
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Mystica NOA

Un movimiento de sanación y consciencia

Promoción del bienestar emocional y espiritual.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 00:00
RICARDO MERCADO CÁRDENAS

Mystica NOA continúa consolidándose como uno de los movimientos espirituales y holísticos más importantes del norte argentino. Este fin de semana se realizó un nuevo encuentro en Lozano, Jujuy. Se desarrolló el Portal Andino de Sanación y Consciencia en una jornada completa dedicada a la transformación interior, la sanación energética y la expansión del despertar personal.

El evento reunió a un equipo de formadores y terapeutas especializados en distintas áreas, ofreciendo a los participantes experiencias profundas que integran magia ancestral, biodescodificación, constelaciones familiares, respiración consciente, espiritualidad andina, nórdica y celta, junto a herramientas modernas de desarrollo personal. El propósito es claro: acompañar a las personas en su proceso de sanar, soltar lo que pesa y reconectar con su propósito más elevado.

Una propuesta que crece y moviliza. Mystica NOA nació como una iniciativa regional, pero rápidamente se convirtió en un movimiento que trasciende fronteras. La respuesta del público, la necesidad de espacios sanadores y la búsqueda de nuevas formas de comprender la vida hicieron que este proyecto se expandiera de manera orgánica.

Tras el encuentro en Jujuy, el próximo evento ya tiene fecha y lugar: La Silleta, Salta, el 27 de diciembre de 2025, en una jornada especial que unirá sanación, ritualidad, danza medicina, conexión con la naturaleza y trabajo energético profundo para cerrar el año y abrir nuevos caminos de consciencia.

El equipo organizador confirmó que en 2026 Mystica NOA comenzará a recorrer otras provincias y países de la región. Ya están en planificación encuentros y retiros en Uruguay, Chile y Brasil, llevando esta propuesta a nuevas comunidades que también están buscando espacios de transformación personal y conexión espiritual.

Un propósito que une: sanar, elevar y expandir. Más que un evento, Mystica NOA es un camino. Un espacio amoroso donde cada persona puede encontrarse consigo misma, trabajar sus heridas, liberar memorias y despertar su luz interna. El objetivo principal del movimiento es generar consciencia, promover el bienestar emocional y espiritual, y ofrecer herramientas reales para que cada individuo pueda construir una vida más plena, consciente y conectada con su esencia.

Desde meditaciones, rituales, talleres vivenciales y sanaciones energéticas, hasta formaciones completas y actividades grupales, cada encuentro está diseñado con una visión profunda: acompañar procesos humanos desde el amor, el respeto, la verdad interior y la expansión del ser.

Mystica NOA se convirtió en una comunidad en crecimiento, abierta, diversa y en constante movimiento. Una invitación a sanar y a recordar que todos somos parte del mismo tejido de energía, historia y transformación. Web: www.mysticanoa.com.ar, redes: @mysticanoa. (Ricardo Mercado Cárdenas).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD