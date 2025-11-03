Chris Martin fue el inesperado invitado sorpresa del show de Tini Stoessel

Chris Martin, vocalista de Coldplay, apareció como invitado sorpresa en el show de Tini Stoessel "Futtura" en Tecnópolis, desatando el delirio de los miles de espectadores presentes. Sin embargo, en redes sociales, algunas fanáticas que asistieron a las fechas anteriores mostraron su maletar a traves de redes sociales la sorpresa, argumentando con descontento que el artista de talla mundial se reservó para la última función.

¿Cómo fue el encuentro sobre el escenario de Tini Stoessel con Chris Martin, cantante de Coldplay?

Fue, sin duda, uno de los momentos más fuertes del recital de Tini que brindó el domingo 2 de noviembre en el escenario de Tecnópolis y quedará en la memoria de los miles de fanáticos de la cantante que colmaron el enorme predio.

Chris Martin cantó junto a Tini "We Pray", la colaboración que ambos grabaron para el último álbum de Coldplay, haciendo una versión inolvidable del tema.

Luego el artista británico la acompañó a Tini con su guitarra acústica en una muy sentida y conmovedora versión de "Carne y Hueso".

A ella se la ve con un conjunto negro de cuero, botas altas y una campera corta de plumas, mientras él lució un jean negro acompañado con una remera negra con el logo de Futtura.

Los videos del sorprendente momento tomados por los espectadores enseguida se viralizaron por las redes desatando todo tipo de comentarios.

El vínculo entre ambos se remonta a 2022. En una de las diez presentaciones que hizo Coldplay en el Monumental, Tini fue invitada al escenario para interpretar "Let Somebody Go" y, luego, su propia canción "Carne y Hueso" junto a la banda inglesa.

Dos años después ese vínculo artístico se consolidó con la grabación de "We Pray", canción incluida en el último disco de Coldplay.

Durante el recital del domingo, además de la sorprendente aparición de Chris Martin, Tini invitó a Juanes, con quien interpretó el clásico "Fotografía", y al dúo popero Miranda!, que subió al escenario para hacer "Me gusta" junto a la cantante.