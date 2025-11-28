Sadir se reunió con Santilli para abordar temas claves para la provincia

En el marco de la ronda de reuniones que mantiene el Ministerio del Interior con los mandatarios provinciales, el Gobernador jujeño, Carlos Sadir, se reunió hoy con el Ministro Diego Santilli en Casa Rosada.

El encuentro se centró en la necesidad de avanzar con la agenda legislativa y la gestión de obras para Jujuy.

Puntos Destacados

Presupuesto 2026 y Reformas: ambos funcionarios remarcaron la importancia de que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Presupuesto 2026. Además, dialogaron sobre el conjunto de reformas impulsadas por el Presidente Javier Milei para consolidar cambios profundos a nivel nacional.

Agenda Provincial: se abordaron temas de gestión prioritarios para Jujuy, incluyendo el estado de la Ruta Nacional 34, la situación de los fondos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), financiamiento para obras de infraestructura sanitaria y habitacional, la articulación de programas nacionales, y la licitación de la Zona Franca de La Quiaca.

La reunión reafirma el diálogo entre Jujuy y Nación para impulsar el desarrollo provincial y lograr consensos en los temas macroeconómicos.