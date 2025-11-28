Jujuy en “País Divino” por su gran potencial vitivinícola

Al celebrarse el pasado lunes el Día del Vino Bebida Nacional, el Fondo Vitivinícola responsable de la promoción del vino en Argentina y de la campaña genérica "El vino nos une", estrenó el tráiler de la miniserie "País Divino", en la que explora los valores que construyen la argentinidad.

Jujuy como otras provincias vitivinícolas del país, fue incluido en la producción que se estrenará el 1 de diciembre y a partir de ahí cada semana de ese mes se conocerá un capítulo nuevo.

La centralidad de la familia, el fuego de la pasión argentina, la amistad como gran motor y la solidaridad a flor de piel son los pilares de un relato en el que siempre el vino y los brindis aparecen como maravillosos hilvanes de la identidad argentina.

La miniserie está conformada de cuatro capítulos, en los cuales el Fondo Vitivinícola resume y pone en valor algunas de las características más importantes de nuestra forma de ser argentinos, aquello que nos define y que es difícil de explicar, pero que se siente y nos llena de orgullo.

País Divino -realizada por Cactus Cine y con testimonios recogidos en todo el país-, construye un mosaico que muestra esos valores singulares y al mismo tiempo diversos que tienen algo en común y que nos une.

El vino, la bebida nacional será el hilo que conecta las historias que hablan de pasión, familia, amistad y solidaridad, cuatro pilares de la identidad argentina.

Además es un tejido audiovisual que entrelaza imágenes simpáticas y singulares que recorren las redes sociales junto con testimonios y reflexiones de personalidades del arte, la cultura, el deporte, la gastronomía.

Elena Roger, Liniers, Fabricio Oberto, Walas, la sommelier Marcela Rienzo, Hernán Casciari, Narda Lepes, Facundo Arana, Santiago Korovsky, científica del Conicet que participó de la expedición al fondo del mar Nadia Coralina son algunas de las voces que forman parte de la miniserie.

A lo largo de cuatro capítulos una voz irá entretejiendo testimonios, imágenes y situaciones que exploran la identidad argentina. Esa voz es la de Claudia Racconto, actriz mendocina de reconocida trayectoria en la escena teatral y en la comedia musical.

Racconto trabajó en más de 50 obras, tanto infantiles como para adultos, musicales y de texto y en cine en diversos cortos, largometrajes y publicidades; también es actriz de doblaje y en 2024 ganó el premio Hugo Federal 2024 a la Mejor interpretación femenina.

La realización de "País Divino" contó con el aporte del Consejo Federal de Inversiones, gestionado a través del Gobierno de Mendoza, junto al financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina.

El 24 de noviembre es una fecha especial en el calendario vitivinícola. Señala el día en que Argentina se convirtió en el primer país vitivinícola del mundo -aún es el único- en declarar al vino como su Bebida Nacional. Se trata de un reconocimiento al vino como componente fundamental de la identidad y cultura argentinas y, sobre todo en su calidad de alimento y motor de las economías regionales.

Desde que el vino fue declarado como tal -primero por decreto presidencial el 24 de noviembre de 2010, luego refrendado por la Ley Nacional 26.870-, la fecha es un gran reconocimiento para toda la cadena vitivinícola.

Y es también una ocasión que contribuye fuertemente a la difusión cultural del vino, su promoción como alimento y como actividad económica generadora de trabajo. Las bodegas e instituciones vitivinícolas tienen en esta efeméride un momento ideal para hablar de todas las cualidades de los vinos argentinos y, por supuesto, para traccionar las ventas.

La miniserie podrá verse en el canal de YouTube/El Vinos Nos Une y en @elvinonosune