Día del Psiquiatra en Argentina

El 22 de Noviembre, se conmemora el Día del Psiquiatra en la Argentina en honor a Domingo Felipe Cabred (1859-1929), médico, psiquiatra y sanitarista argentino que fundó en la localidad bonaerense de Open Door el primer establecimiento de tratamiento de alienados a puertas abiertas, de donde deriva el nombre de la localidad. Este tipo de colonia fue la primera en su tipo en América Latina.

Cabe señalar que la psiquiatría es una ciencia que se dedica a abordar el origen, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales, relacionadas a los desórdenes de percepción, estado de ánimo, pensamiento, emoción y sus efectos en las relaciones interpersonales, laborales y comportamiento de los individuos afectados.

Si bien años atrás las enfermedades mentales fueron puestas en discusión y no eran reconocidas, la sociedad evolucionó al respecto y en la actualidad la psiquiatría amplió sus relaciones con todas las ciencias básicas ya que no puede comprenderse la normalidad o la patología mental de un individuo sin tener en consideración todas las posibilidades que nos ofrecen las ciencias del hombre.