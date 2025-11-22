Apuap calificó de “insuficiente” el aumento

La comisión directiva de Apuap informó el tenor de la audiencia mantenida con el Ejecutivo Provincial que no contó con la presencia del ministro de Hacienda Federico Cardozo y los funcionarios presentes informaron cual sería la pauta salarial definida por el Gobierno consistente en un 2,5% para el mes de noviembre, sumado a otros ítems particulares que no logran modificar el perfil del salario profesional durante los meses de noviembre y diciembre, además del bono regresivo que percibirá el conjunto de los trabajadores estatales.

Luego de la misma, se realizó un análisis de la situación económica de la provincia "en relación a los ingresos por coparticipación federal, los cuales dan cuenta de un aumento del 45,5 % en el periodo enero-octubre y de un 62% de aumento en la recaudación provincial, marcando una diferencia abismal con la pauta salarial acumulada durante el mismo periodo que solo alcanza al 24,5%, situación que sumada a la pérdida histórica del poder adquisitivo del salario profesional, profundiza la crisis del sector y profundiza el ajuste en un contexto social y económico muy adverso para la ciudadanía en general", apuntó.

Al finalizar la asamblea y luego de un profundo debate los profesionales votaron por unanimidad caracterizar como "insuficiente, indigno e irrespetuoso" el ofrecimiento salarial, en tanto no responde a las posibilidades reales del Gobierno Provincial y las necesidades de los trabajadores, con el agravante de que pretenden nuevamente dar por concluida la paritaria de manera unilateral, hasta el mes de febrero o marzo".

Además, la asamblea votó realizar una conferencia de prensa para dar a conocer a la ciudadanía "la gravedad de la situación" que atraviesa el sector, reiterar los pedidos de audiencia con el gobernador.