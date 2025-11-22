22°
22 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Barrio General Arias
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña
Muestra plástica “Topografía”
San Miguel de Tucumán
inseguridad
inseguridad
inseguridad
LIGA PROFESIONAL
Barrio General Arias
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Liga Jujeña
Muestra plástica “Topografía”
San Miguel de Tucumán
inseguridad
inseguridad
inseguridad

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Apuap

Apuap calificó de “insuficiente” el aumento

Con una concurrida presencia de profesionales de capital e interior.

Sabado, 22 de noviembre de 2025 00:00

La comisión directiva de Apuap informó el tenor de la audiencia mantenida con el Ejecutivo Provincial que no contó con la presencia del ministro de Hacienda Federico Cardozo y los funcionarios presentes informaron cual sería la pauta salarial definida por el Gobierno consistente en un 2,5% para el mes de noviembre, sumado a otros ítems particulares que no logran modificar el perfil del salario profesional durante los meses de noviembre y diciembre, además del bono regresivo que percibirá el conjunto de los trabajadores estatales.

Luego de la misma, se realizó un análisis de la situación económica de la provincia "en relación a los ingresos por coparticipación federal, los cuales dan cuenta de un aumento del 45,5 % en el periodo enero-octubre y de un 62% de aumento en la recaudación provincial, marcando una diferencia abismal con la pauta salarial acumulada durante el mismo periodo que solo alcanza al 24,5%, situación que sumada a la pérdida histórica del poder adquisitivo del salario profesional, profundiza la crisis del sector y profundiza el ajuste en un contexto social y económico muy adverso para la ciudadanía en general", apuntó.

Al finalizar la asamblea y luego de un profundo debate los profesionales votaron por unanimidad caracterizar como "insuficiente, indigno e irrespetuoso" el ofrecimiento salarial, en tanto no responde a las posibilidades reales del Gobierno Provincial y las necesidades de los trabajadores, con el agravante de que pretenden nuevamente dar por concluida la paritaria de manera unilateral, hasta el mes de febrero o marzo".

Además, la asamblea votó realizar una conferencia de prensa para dar a conocer a la ciudadanía "la gravedad de la situación" que atraviesa el sector, reiterar los pedidos de audiencia con el gobernador.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD