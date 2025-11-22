Arrancan los octavos de final, hoy con 2 partidos

En el primer duelo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield medirá fuerzas con Argentinos Juniors hoy desde las 20. El encuentro se disputará en el estadio "José Amalfitani", contará con el arbitraje de Andrés Merlos y se podrá ver a través de Espn Premium.

El "fortín" viene de igualar 0-0 con River Plate en la última fecha y accedió a esta instancia tras quedar cuarto en el Grupo B, con 26 unidades, fruto de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Por su parte, el "bicho", que llega a este choque luego de superar 2-1 a Estudiantes de La Plata, se metió en los "octavos" después de quedar quinto en el Grupo A, con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y seis derrotas.

Por otra parte, San Lorenzo de Almagro, quinto en el Grupo B, visitará hoy a las 22 a Central Córdoba de Santiago del Estero, cuarto en el Grupo A. El encuentro, se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Damián Ayude viene de empatar 1-1 con Sarmiento de Junín, en condición de local, en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. A pesar de la crisis institucional en la que vive, el "ciclón" se terminó clasificando a la Copa Sudamericana y siendo uno de los mejores equipos del año, habiendo llegado a octavos de final en ambos semestres con un plantel repleto de juveniles.

Para este partido ante el "ferroviario", el director técnico tendrá la baja del defensor Daniel Herrera, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. El futbolista de 21 años sería reemplazado por el colombiano Jhohan Romaña. Además, en el mediocampo, Ignacio Perruzzi ingresaría por su hermano Francisco.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de empatar 1-1 con Banfield, el pasado domingo, en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los santiagueños finalizaron en el cuarto lugar de la zona con 24 puntos, a cinco del líder Boca.