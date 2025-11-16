La 18º “Nochebuena para todos” en marcha

La intención de la 18º edición de "Nochebuena para todos" es llegar a más de 150 familias en situación de vulnerabilidad de las localidades de El Talar, Vinalito, Bananal, Caimancito y Yuto. Por eso desde Cáritas Diocesana Jujuy están invitando "a vivir esta Navidad de corazón a corazón. Sumate a Nochebuena para todos y armá, junto a tu familia, tus compañeros de trabajo o tus amigos, una cajita navideña para una familia que lo necesita. No es solo una cena: es un abrazo grande, lleno de amor y esperanza", destacaron a través de su página de Facebook.

Recordaron a quienes deseen ser parte de este "Gesto de amor" que pueden comunicarse y les asignarán una familia para responder a su realidad concreta.

El contacto es a través de [email protected], el teléfono fijo 4237275, el Whatsapp 388 5082882 o en la sede de San Martín 646 de la capital, de lunes a viernes de 9 a 13.

"Gracias por abrir tu corazón y hacer que esta Navidad sea para todos!", acotaron.

Empieza Adviento

El domingo con la fiesta de Cristo Rey concluirá el año litúrgico y el 30 de este mes inicia el tiempo de Adviento.

Campamento juvenil en Perico

La parroquia Inmaculada Concepción de María de Perico está invitando al Campamento del Grupo Juvenil “San Pedro Apóstol” que se realizará el sábado y domingo. “Serán 2 días llenos de fe, amistad y diversión”, indicaron respecto a la propuesta para chicos a partir de 13 años. Se realizará en la capilla

El Milagro con un costo de $7.000 por persona. El almuerzo del sábado al mediodía será a la canasta. Habrá dinámicas juveniles, encuentro de sanación, juegos con agua, identidad, propósito, amistad y servicio. Contacto: 388 456 6485 (Belén).