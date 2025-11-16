Estrategias de digitalización para funcionarios públicos

En el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura de Jujuy se desarrolló la jornada de formación y diálogo Estrategias de digitalización en el sector público, organizada por las autoridades de la Cámara.

La actividad reunió a funcionarios provinciales, intendentes, concejales y representantes de distintos municipios, en el marco de un proceso integral de modernización del Estado, tanto en lo tecnológico como en lo cultural y organizacional.

El encuentro se enmarca en la agenda de trabajo de Nuevos Tiempos Consultores, organización que acompaña administraciones públicas de Argentina y otros países en sus procesos de transformación digital.

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, encabezó el acto inaugural junto al director de Nutco, Enrique Fernández y el legislador Adriano Morone.

Participaron en el desarrollo de la jornada de formación los diputados provinciales Martín Fellner, María Uriondo, Olga Ramos, Natalia Guevara, Juan Jenefes, Malena Amerise y María del Valle Quiroz, además de los intendentes de La Quiaca, Purmamarca, concejales de distintos municipios entre otros funcionarios.

Bernis destacó la importancia de avanzar en actualizar el Estado y de fortalecer la formación de quienes lo integran; y agradeció la presencia de Fernández "por el aporte que traen para mejorar la calidad del trabajo institucional".

"Estas herramientas son necesarias para agilizar, actualizar y fortalecer nuestro sistema democrático. Es fundamental recuperar la credibilidad, y lo haremos con un Estado moderno, con funcionarios formados y capaces de aplicar nuevas tecnologías para llegar mejor a la ciudadanía", señaló.

Asimismo valoró el trabajo conjunto de los distintos bloques políticos y adelantó que la Legislatura continuará incorporando herramientas tecnológicas para garantizar mayor transparencia y participación ciudadana.

Por su parte, Morone señaló que se trabaja en estrategias de digitalización en el sector público "con la participación de consultores de España que cuentan con una importante experiencia en modernización administrativa. La ciudadanía exige mayor agilidad, eficiencia y dinamismo, especialmente en los municipios que son la esfera del Estado más cercana al vecino".

Destacó también que la transformación digital no es solo tecnológica, sino también organizacional y cultural, y resaltó que la simplificación de trámites, la transparencia y la eficiencia son ejes fundamentales para mejorar la gestión pública.

Fernández compartió la experiencia del organismo en Europa y la importancia de la digitalización como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos: "Trabajamos con más de 600 municipios y gobiernos autónomos en España en proyectos de transformación digital y optimización de recursos".

A Jujuy "vinimos a contar nuestra experiencia para mejorar el día a día de los ciudadanos desde la gestión interna de las administraciones. La tecnología necesita de las personas, y la clave es unir procesos, modernización y compromiso humano".

La jornada de formación y diálogo permitió intercambiar ideas, resolver dudas y ofrecer herramientas concretas a funcionarios municipales y provinciales para avanzar en sus propios procesos de modernización.