"Granito de Arena Jujuy" solicita ayuda para recibir a niños de Yavi

La organización Granito de Arena Jujuy, a cargo de Juan Maturano, inició una campaña solidaria para reunir combustible y alimentos con el fin de recibir de la mejor manera a una delegación de ocho estudiantes del Pueblo de Barrios, en Yavi, quienes llegarán a la ciudad este viernes.

La comitiva está integrada por alumnos de 6° y 7° grado que viajarán desde la Puna acompañados por sus familias y algunos docentes, no como una actividad escolar formal, sino por sus propios medios. Para tres de ellos, que egresan de 7° este año, el viaje representa además una despedida o “viaje de egresados”, organizado con esfuerzo para participar de actividades recreativas y educativas coordinadas por la organización.

Desde la organización detallaron que actualmente necesitan bebidas, pan, facturas, carne y otros alimentos para cocinar durante el fin de semana. También reciben ropa, calzado, guardapolvos, juguetes y artículos de abrigo, ya que los niños provienen de una zona donde, incluso en esta época del año, las temperaturas nocturnas bajan significativamente.

Asimismo, quienes deseen realizar un gesto especial pueden donar un presente para los tres alumnos que egresan este año.

Los donativos pueden entregarse en Parrillada Carlitos, ubicada sobre avenida Almirante Brown, en inmediaciones del corralón El Sol, donde se reciben aportes durante todo el día. También es posible comunicarse al 3885815233 para coordinar entregas.

Granito de Arena Jujuy trabaja desde hace 16 años acompañando a niños de distintas comunidades de la Puna, brindándoles experiencias educativas y recreativas como visitas a museos, funciones de cine y teatro, partidos de fútbol, actividades culturales, festejos de cumpleaños y salidas que muchos de ellos nunca habían podido realizar.