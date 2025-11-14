La Escuela Agrotecnica N° 8 festejó en el día de la educación técnica

En una jornada cargada de orgullo institucional, la Escuela Provincial Agrotecnica N°8 de la ciudad de Abra Pampa fue escenario del acto oficial por el Día Nacional de la Educación Técnica, celebrado esta mañana con una destacada participación de la comunidad educativa y autoridades locales.

PLANTEL DOCENTE DE LA ESCUELA AGROTECNICA N°8

El evento comenzó pasado las 9:30 horas con la presencia de abanderados de escuelas primarias, secundarias y del IES N°1, acompañados por directivos de distintas instituciones, miembros del Concejo Deliberante, la intendenta del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, docentes, estudiantes y familias.

ALUMNOS DEL STAND ALIMENTOS ELABORADOS A BASE DE HABAS

Durante el acto, la directora del establecimiento, Carolina Tambo, ofreció un discurso en el que destacó el rol fundamental de la institución en la región: "Nuestra escuela trabaja comprometidamente para cumplir con los criterios de sustentabilidad, promoviendo tanto la producción agrícola como la producción pecuaria. Desde el año 2015, venimos desarrollando el proyecto 'Intercambio de experiencias y saberes', que con el tiempo ha logrado integrar todas las propuestas educativas: muestras, capacitaciones y demostraciones prácticas. En 2024 dimos inicio a las agro-ferias, y este año se sumaron dos iniciativas clave: el Ateneo de sistematización de prácticas de formación técnica e investigación, y la Jornada de Seguridad en el Trabajo. El Ateneo, en particular, nos ha permitido reconocer y valorar los conocimientos generados en las distintas áreas productivas de la institución, invitándonos a reflexionar y reconstruir nuestras experiencias. Es importante destacar el desempeño de nuestros alumnos, quienes con dedicación y esfuerzo dan vida a cada proyecto. Estudiar en una escuela técnica no solo es una oportunidad para formarse como profesional, sino también como persona. La educación técnica es, sin duda, el motor de transformación para nuestra región y para el país” Concluyó.

CAROLINA TAMBO DIRECTORA ESCUELA AGROTECNICA N° 8

También tomó la palabra la supervisora de nivel secundario Vaca Sonia Miriam, quien felicitó calurosamente a los alumnos por su dedicación y compromiso con la formación técnica: “El saber, las prácticas y la experiencia son elementos fundamentales para construir el aprendizaje que permitirá forjar un mejor futuro, tanto para ustedes como para toda la región. Muchas felicidades a toda la comunidad educativa. Sigan adelante, construyendo saberes en forma conjunta, con compromiso y entusiasmo."

Tras los discursos, los estudiantes ofrecieron números artísticos alusivos a la fecha, sumándose con entusiasmo a la conmemoración. Como broche de oro, se invitó a los presentes a recorrer los distintos stands donde se exhibieron, degustaron y vendieron productos elaborados por los alumnos a lo largo del año. Desde conservas, dulces y productos agrícolas, cada puesto reflejaba el esfuerzo y aprendizaje adquirido en las diversas asignaturas.

La Escuela Provincial Agrotecnica N°8 reafirma así su compromiso con la educación técnica como motor de desarrollo local, brindando herramientas concretas a los jóvenes para construir un futuro con conocimiento.

ALUMNAS CON SU ELABORACION DE DULCE DE LECHE Y PAN DE BATATA

ALUMNOS CON SUS PRODUCTOS ELABORADOS CERVEZA Y FERNET ARTESANAL