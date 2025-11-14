24°
14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Municipios

Habilitan el natatorio municipal “Miguel Ángel López”

El espacio, tradicionalmente conocido como los “baños públicos”, abrirá nuevamente sus puertas al público luego de intensos trabajos de obra.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 17:25

El municipio capitalino informó que ya esta habilitado el natatorio municipal “Miguel Ángel López”, ubicado en Oscar Orías esquina Almirante Brown, tras finalizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento necesarias para su apertura.

Las autoridades munisipales indicaron que el proceso de inscripción iniciará este sábado 15 de noviembre en el espacio conocido como "los baños públicos".

También informaron que el natatorio municipal va a funcionar todos los días a partir de las 10 hasta las 19 horas y el requisito para el ingreso es la revisación médica, que tendrá validez por 15 días.

Finalmente invitan a la comunidad jujeña a disfrutar del natatorio en familia y también anunciaron que habrá clases de natación; y que ya se preparan par las tradicionales colonias de vacaciones. 

