Primer Teaser de "El Diablo Viste a la Moda 2"

La icónica Miranda Priestly ha vuelto a los pasillos de Runway. A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios presentó el primer adelanto oficial de su esperada secuela, The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2).

El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en los papeles que definieron sus carreras. El metraje adelanta la atmósfera de lujo y tensión que remite de inmediato al espíritu de la original.

Al ritmo del famoso tema “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la revista.

Justo al ingresar al ascensor, aparece Andy Sachs, su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway.

“Tardaste lo suficiente”, murmura Miranda con su habitual tono cortante. Andy responde con una sonrisa y se coloca unas gafas de sol negras antes de que las puertas del ascensor se cierren.

Este breve intercambio muestra que la dinámica entre ambas no ha perdido su peculiaridad. ¿Pero cómo vuelve Andy a relacionarse con Runway? Eso se explicará pronto.

Lo que se sabe por el momento de la trama es que El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder en una industria que ha cambiado radicalmente.

En un mundo donde el periodismo impreso agoniza, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios, describe la premisa que Variety adelantó meses atrás.

“Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”, resume el medio.

El regreso del elenco original y nuevos rostros

Además de Streep, Hathaway y Blunt, The Devil Wears Prada 2 traerá de vuelta a Stanley Tucci como Nigel, el carismático director de arte de la revista; Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.

Entre los nuevos nombres del reparto se encuentran Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, en un papel aún no revelado. También se suman Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet.

La revista PEOPLE confirmó además la incorporación de Patrick Brammall como el nuevo interés amoroso de Andy, y la participación de Rachel Bloom, Caleb Hearon, y las figuras de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Andy en la primera película, no regresará para esta continuación.

El diablo viste a la moda, comedia basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, se estrenó en 2006 y recaudó más de 326 millones de dólares en la taquilla mundial.

El largometraje fue dirigido por David Frankel y trascendió como un referente de la cultura pop gracias a su retrato del mundo editorial de la moda, sus frases memorables y la ácida química de su trío protagonista.

El éxito de la película original le valió a Streep una nominación al Óscar como mejor actriz y consolidó a Hathaway como una de las estrellas emergentes de Hollywood.

Como destaca el teaser tráiler, la película puede presumir que sus cuatro actores principales se convirtieron en estrellas laureadas en la industria: tanto Streep como Hathaway tienen estatuillas del Oscar en su poder; mientras Emily Blunt y Stanley Tucci fueron nominados por la Academia.

El regreso de El diablo viste a la moda 2 está previsto para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y el 30 de abril en América Latina. Se espera que próximamente se difundan más detalles de la trama y la sinopsis oficial.