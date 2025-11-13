Faevyt ponderó ley en beneficio de agencias de viajes jujeñas

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, celebró la reciente sanción de la Ley Nº 6.478 por parte de la Cámara de Diputados de Jujuy en su última sesión ordinaria, modificando la anterior Ley Nº 6.059 al eliminar los incisos B y C del artículo 7, permitiendo a las operadoras turísticas y prestadores ampliar su parque automotor y contar con más de una unidad habilitada.

"Esta medida representa un importante avance para el desarrollo del sector, al eliminar una restricción que durante años limitó el crecimiento y la competitividad de las agencias jujeñas", se informó desde Faevyt, la entidad representativa en el orden nacional de las más importantes agencias de viajes y turismo de Argentina.

Destacó el trabajo realizado por la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo (Ajavyt), presidida por Mónica Choque que desde el 2.022 "viene gestionando este cambio normativo ante las secretarías de Transporte y de Turismo provinciales" en beneficio de los agencieros.

"Durante estos años Ajavyt mantuvo un diálogo constante con las autoridades, participó en múltiples reuniones y presentó diversas notas formales solicitando la modificación del artículo que impedía sumar nuevas unidades al parque móvil habilitado", destacó.

La constancia, el compromiso y la gestión sostenida por la regional en esta provincia, "se logró un avance que beneficia directamente a las agencias de viajes de Jujuy, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante la creciente demanda turística y generando nuevas oportunidades de inversión y empleo".

Faevyt también reconoció y valoró el logro "como un ejemplo del trabajo articulado entre el sector privado y las autoridades provinciales, encabezadas por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas".

Y reafirmó "su compromiso en continuar acompañando a todas las regionales del país en la defensa de los intereses de las agencias de viajes y en la promoción de un turismo cada vez más competitivo, federal y sostenible".